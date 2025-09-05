Los rumores apuntan con fuerza: Taylor Swift podría ser la próxima estrella del show del medio tiempo del Super Bowl LX.

Todo empezó con especulaciones en medios sobre su participación, y recientemente Roger Goodell, comisionado de la NFL, alimentó la ilusión. En una entrevista, afirmó que “siempre les encantaría que Taylor actuara. Es un talento muy especial y siempre sería bienvenida”. Al ser consultado si ese plan ya está en marcha, respondió con un enigmático “es un quizá”, y agregó que la decisión final está en manos de Jay-Z, a cargo mediante Roc Nation de la producción del espectáculo.

El show del medio tiempo es uno de los momentos televisivos de mayor audiencia en el planeta, en 2025 lo vieron alrededor de 133 millones de personas.

Una actuación de Taylor Swift, especialmente tras su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce, podría convertirse en un fenómeno cultural sin precedentes.

Aunque nada está confirmado oficialmente, todo indica que el anuncio podría producirse cerca del inicio de la temporada NFL, como suele suceder.