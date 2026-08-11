Crece preocupación en hospitales tras asesinato de hombre en Emergencias

Crece la preocupación entre pacientes y personal de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, luego de que un hombre fue asesinado en la sala de emergencias del Hospital de Nicoya, un hecho que ha generado inquietud sobre la seguridad dentro de los centros médicos.

La víctima se había quedado sin custodia policial cuando fue atacada en el interior del hospital, lo que ha llevado a las autoridades a revisar los protocolos de vigilancia en los servicios de salud.

Bryan Sandí, criminólogo, asegura que “la seguridad del hospital no está diseñada para combatir crimen organizado si no que es una seguridad administrativa”.

El crimen ocurrió dentro del centro médico.