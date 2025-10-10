Las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial revelan un preocupante incremento en el número de personas desaparecidas sin dejar rastro alguno durante los últimos cinco años, donde los casos sin resolver superan el 40% del total de reportes.

Esta tendencia creciente muestra particular afectación en mujeres jóvenes y adultos mayores, siendo las provincias de San José, Limón y Puntarenas las que concentran el mayor número de desapariciones inexplicables.

Las autoridades atribuyen este fenómeno a múltiples factores, entre ellos la complejidad de las investigaciones, la falta de testigos y la limitada capacidad forense para localizar restos humanos, lo que genera una grave crisis de desconfianza en las instituciones y un profundo dolor en las familias afectadas que permanecen en la incertidumbre.