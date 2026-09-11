Creatividad y reciclaje toman protagonismo en los desfiles del 14 de septiembre

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

La combinación de materiales reciclables y estampas típicas costarricenses se ha convertido en la tendencia estrella para los desfiles patrios del 14 de septiembre, transformando botellas de plástico, cartón y papel celofán en verdaderas obras de arte cívico.

Hazel Marín Fonseca y Jazmine Guerrero, artistas y diseñadoras de faroles, muestran su trabajo y explican cómo año tras año estudiantes y familias rinden homenaje a la identidad nacional de una forma sostenible.

Las artistas detallan que los símbolos patrios inspiran los nuevos diseños y que la creatividad y la tradición se unen en cada farol para celebrar la independencia con conciencia ambiental.