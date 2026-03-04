Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Investigadores de la Universidad de Kioto presentaron en un templo de Kyoto a “Buddharoid”, un robot monje equipado con inteligencia artificial diseñado para dar consejos espirituales y dialogar con visitantes sobre temas de vida y bienestar.

El robot, se entrenó con modelos avanzados de IA y textos budistas antiguos para responder preguntas profundas basadas en la filosofía budista.

Asímismo, el robot puede hablar, hacer gestos tradicionales como juntar las manos en oración y caminar, simulando los movimientos de un monje humano.

El desarrollo del “Buddharoid” se impulsó por la necesidad de adaptar las prácticas religiosas en una sociedad japonesa que enfrenta un rápido envejecimiento poblacional y una disminución de adeptos a las tradiciones religiosas.

Los creadores esperan que la tecnología complemente, e incluso pueda apoyar algunas funciones de los monjes tradicionales en el futuro.

El robot se presentó públicamente en un evento, donde demostró su capacidad para sostener conversaciones espirituales con visitantes y ofrecer orientación sobre inquietudes personales.

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