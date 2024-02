Carolina Fourt es una chilena, su profesión es ingeniera comercial, pero la idea de una aplicación innovadora surgió en su cabeza y la llevó a cabo.

El nombre de la plataforma es Run and Gets. El origen de la misma se dio cuando Fourt se encontraba en un gimnasio de Australia y vio que muchos no mantenían la constancia de pagar las “membresías“. De esta manera, con la app, busca incentivos y motivación para los que hacen ejercicio y hasta para los que no mantienen hábito.

Este sistema funciona en conexión a un reloj inteligente, de manera que los usuarios podrán revisar el progreso y avances por medio de un dispositivo móvil. Las ganancias serán recibidas conforme objetivos y guardadas en una billetera virtual.

Incluso el hecho de caminar será recompensado.

La aplicación está disponible en iOS y Android