Creador de contenido tico rescata perrita de volcán en Guatemala

Kevin Argüello, creador de contenido costarricense y fundador del refugio animal “La Cuna de Campeones”, logró el rescate internacional de una perrita que se encontraba en un volcán de Guatemala.

¿Cómo rescataron a la perrita?

La historia comenzó durante una excursión al Volcán Acatenango, donde, según cuenta Argüello, un grupo de perros se acercó a él. Entre ellos estaba una perrita a la que decidió llamar “Flama”.

Sus heridas no pasaron desapercibidas para el rescatista, quien también notó que la perrita tenía un aparente tumor.

Cuando consultó con los locales, le explicaron que la situación de Flama se debía a que, cuando entraba en celo, no solo la montaban los perros de la zona, sino también zorros, que eran agresivos con ella.

Kevin regresó a Costa Rica, pero ahí apenas comenzaba la logística para el rescate. Días después, el Volcán de Fuego comenzó a hacer erupción, por lo que ciudadanos cercanos a la zona tuvieron que evacuar y el acceso a Flama parecía imposible.

Esta operación involucró a más de 30 personas, entre quienes subieron al volcán, bajaron a la perrita en brazos, ayudaron con los trámites y colaboraron con veterinarios en Guatemala.

Tras estabilizarla, Kevin voló nuevamente al país centroamericano el pasado miércoles 26 de agosto. Flama llegó a Costa Rica este viernes 28 de agosto.

La situación actual

Ahora, tras examinarla a profundidad, los especialistas descubrieron que tiene cáncer. No obstante, en este momento está embarazada y los cachorros podrían nacer después de este martes 1 de septiembre.

Este no es el primer parto de la perrita, aunque sus cachorros solían fallecer por las condiciones del volcán. Ahora, la meta es clara: que las siete nuevas crías nazcan y poderla esterilizar.

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Por: Camila Rosales Méndez

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