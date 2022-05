Courtney Love se disculpó por expresar sus pensamientos sobre la demanda por difamación en curso entre Johnny Depp y Amber Heard, luego de que un grupo de videos en los que aparecía se publicaran “accidentalmente” en línea.

En una nueva publicación en las redes sociales compartida en su propia cuenta de Instagram, la líder de Hole, de 57 años, abordó indirectamente sus declaraciones anteriores que se encuentran en una serie de videos compartidos a principios del fin de semana por la cuenta de Instagram de su amiga Jessica Reed Kraus.

“Me dediqué a expresar pensamientos en línea. La plataforma publicó accidentalmente una historia que no quería pública (estoy segura de que no fue deliberado)”, escribió Love en el pie de foto junto a un video en el que se la ve paseando a su perro.

“¿Fue una expresión genuina de apoyo a alguien que ha sido una presencia maravillosa en nuestras vidas?” agregó luego, aparentemente haciendo referencia a Depp, de 58 años, quien dijo que la salvó de una sobredosis de drogas en los años 90 y adoraba a su hija Frances Bean en la primera serie de videos.

Love también escribió: “Ciertamente no siempre hago lo correcto”, y agregó: “Quiero mostrar un apoyo neutral a un amigo. No quiero intimidar. He sido suficientemente intimidada. No quería expresar mi propio sesgo / misoginia internalizada [sic]”.

“No quiero tener nada que ver con contribuir con más acoso en línea para que alguien soporte el acoso como nadie nunca lo ha estado en línea. Nunca”, continuó la música más tarde.

“En mi programa de recuperación, ‘cuando nos equivocamos, lo admitimos de inmediato’, me equivoqué”, agregó la viuda de Kurt Cobain en su mea culpa del sábado. “Lo único importante, de lo que se publicó, es que expresé que todos deberíamos dejar de ‘divertirnos con schadenfraude [sic]’ (búsquelo: ‘Deleite en la caída de otro’ 🛑) y mostrar empatía sincera por ambas partes ”, concluyó.

“Si lastimé a alguien, por favor acepte mis reparaciones. De vuelta a mi vida fuera de línea“.