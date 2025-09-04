Coto emprendió un viaje por tierra desde Costa Rica hasta Nicaragua junto con aficionados ticos que se dirigían a presenciar el partido de la Selección Nacional.

Documentando la experiencia y el ánimo de los seguidores en esta travesía, lo que refleja la pasión deportiva que une al país en momentos eliminatorios, mostrando la dedicación de los hinchas que cruzan fronteras para apoyar a su equipo.

Se captura las emociones y esfuerzos detrás de cada viaje que busca alentar a los jugadores en cancha, con historias humanas que van más allá del resultado deportivo.