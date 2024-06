Doña Marujita, al nacer le dijeron que tenia una enfermedad no diagnosticada, pues sus piernas y manos no se desarrollaron con normalidad. Sin embargo, es orgulloso de su familia e inspira a todos sus vecinos al trabajar como costurera. Lo que realiza, impresiona a más de una persona y ella se gana la vida cociendo prendas y haciéndolas también. No se rinde y sigue adelante junto a sus hijos.