Natalia Morera, una joven atleta de 19 años originaria de San Ramón, ha destacado internacionalmente al obtener el quinto lugar en levantamiento de pesas durante su participación en los Juegos Panamericanos Juveniles realizados en Asunción, Paraguay, donde compitió contra otras once deportistas en esta disciplina de fuerza y precisión.

La deportista, quien inició su carrera en gimnasia y posteriormente descubrió su pasión por el levantamiento de pesas a través del CrossFit, demostró su capacidad al levantar 78 y 96 kilos en dos de los movimientos oficiales de este deporte.