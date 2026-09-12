Costarricense llena de color las calles de San José con enormes murales

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

El grafitero costarricense conocido como Cómic sostiene que el graffiti no es sinónimo de vandalismo, sino una expresión artística que busca apropiarse de espacios para embellecerlos. Iniciado a los 15 años, pinta rostros y personajes con spray trabajado de oscuro a claro.

El artista explicó que el graffiti se distingue del mural porque se realiza en la calle y sin fines de lucro, mientras que el mural implica una plata de por medio y puede ser una decoración.

Señaló que la expresión urbana no se limita al spray, pues también abarca el pegado de stickers, el uso de stenciles y la pintura con brocha.

Actualmente decora un restaurante nuevo en la calle La Amargura, donde pinta cuatro figuras importantes de la cultura latina con puro spray.

Añadió que el mismo oficio le abrió las puertas para dedicarse a los murales, las rotulaciones de marca y las decoraciones como forma de ganarse la vida.