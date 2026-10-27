Costarricense gana en la categoría estudiantil de interpretación en doblaje

Mariana Ramírez, de 23 años, obtuvo el primer lugar en los Premios A Voz 2026.

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La actriz de doblaje costarricense Mariana Ramírez Fernández ganó el primer lugar en la categoría estudiantil de Mejor Interpretación en Doblaje – Book/Demo.

Dado que los Premios de la Academia de la Voz A Voz 2026 se celebraron el sábado 10 de octubre en Bogotá, la joven de 23 años y vecina de Heredia centro compitió en un certamen iberoamericano de locución y doblaje.

Con este reconocimiento, se convierte en la tercera mujer costarricense galardonada en la competición.