Costarricense gana en la categoría estudiantil de interpretación en doblaje

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

La actriz de doblaje costarricense Mariana Ramírez Fernández ganó el primer lugar en la categoría estudiantil de Mejor Interpretación en Doblaje – Book/Demo.

Dado que los Premios de la Academia de la Voz A Voz 2026 se celebraron el sábado 10 de octubre en Bogotá, la joven de 23 años y vecina de Heredia centro compitió en un certamen iberoamericano de locución y doblaje.

Con este reconocimiento, se convierte en la tercera mujer costarricense galardonada en la competición.