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El costarricense Kevin Fernández Esquivel desarrolló un videojuego educativo que busca enseñar tecnología a estudiantes del país mediante desafíos interactivos.
La iniciativa propone abordar distintas disciplinas tecnológicas a través de retos, enemigos y preguntas que los participantes deben resolver para avanzar mientras se divierten.
El proyecto contempla 2027 mundos, cada uno enfocado en un área diferente, entre ellas inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, desarrollo de software, calidad de sistemas, análisis de datos, innovación y emprendimiento.