Costa Rica ya contabiliza 502 homicidios este año

Un hombre fue asesinado de múltiples disparos la noche del miércoles en la provincia de Limón, luego de que intentara refugiarse en el baño de su propia vivienda para escapar de sus agresores, quienes finalmente lograron ultimarlo dentro del recinto.

Este nuevo hecho de sangre se suma a la alarmante estadística de homicidios que ya acumula 502 casos en lo que va del año en Costa Rica.

Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y no han descartado ninguna línea de investigación, mientras los vecinos de la zona exigen mayor presencia policial ante la ola de violencia que azota la región caribeña.