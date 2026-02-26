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En la última conferencia de prensa en Casa Presidencial, el Canciller de la República de Costa Rica, reveló detalles sobre una reunión clave con autoridades de Nicaragua este fin de semana.
Según el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo André Tinoco, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, le solicitó contactar a la cancillería nicaragüense, para coordinar una intensificación en la vigilancia del río San Juan, esto con el objetivo de evitar que el oro costarricense se traslade por esta fuente de agua.
En la última cadena nacional, Zamora afirmó que el país pierde ¢252 millones anuales por el saqueo en Crucitas.
El próximo 28 de febrero. Incluso ya autoridades costarricenses hicieron la invitación para que los medios asistan a la conferencia de prensa sobre el importante encuentro.