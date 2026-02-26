Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

En la última conferencia de prensa en Casa Presidencial, el Canciller de la República de Costa Rica, reveló detalles sobre una reunión clave con autoridades de Nicaragua este fin de semana.

¿De qué hablarán autoridades de Costa Rica y Nicaragua?

Según el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo André Tinoco, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, le solicitó contactar a la cancillería nicaragüense, para coordinar una intensificación en la vigilancia del río San Juan, esto con el objetivo de evitar que el oro costarricense se traslade por esta fuente de agua.

En la última cadena nacional, Zamora afirmó que el país pierde ¢252 millones anuales por el saqueo en Crucitas.

¿Cuándo será esta reunión?

El próximo 28 de febrero. Incluso ya autoridades costarricenses hicieron la invitación para que los medios asistan a la conferencia de prensa sobre el importante encuentro.