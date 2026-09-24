Costa Rica y Estados Unidos firman un acuerdo para intercambiar información aduanera

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Costa Rica y los Estados Unidos firmaron un acuerdo con el objetivo de intercambiar información aduanera para fortalecer los controles sobre el comercio internacional y evitar el contrabando y otros delitos.

Con este informe se compartirán datos sobre la carga y los medios de transporte marítimo, terrestre y aéreo, así como el peso de los contenedores y las declaraciones aduaneras.

Además, Estados Unidos estará informando cuando los datos que se comparten coincidan con las cargas o las entidades que son consideradas de alto riesgo.