Escrito por: Eduardo Troconis

La Selección de Costa Rica disputa hoy su cuarto partido de la ronda final de las eliminatorias mundialistas ante Haití. El duelo está programado para las 8:00 p.m. y marcará el segundo encuentro en casa de los ticos en esta fase del clasificatorio.

El equipo dirigido por Miguel Herrera buscará enmendar los tres empates conseguidos hasta el momento con un triunfo que sume confianza tanto a jugadores como a la afición y acerque el sueño mundialista.

Transmisión

Previa.

Área de Fuego desde las 5:00 p.m por canal 6 y https://www.repretel.com/envivo-canal6/

Previa del partido en vivo por Canal 6 y Repretel.com: desde las 6:00 p.m. con todo lo que se vive previo al pitazo inicial en el Estadio Nacional. Podrá seguirlo en la web y en https://www.repretel.com/envivo-canal6/

Partido de Haití vs Honduras por Radio Monumental 93.5 fm desde las 6:00 p.m.

Partido.

Canal 6 y Radio Monumental por las plataformas ya mencionadas desde las 8:00 p. m. También disponible por el Facebook live de Deportes Repretel y Deportes Monumental, además del Youtube de Deportes Grupo Repretel.

Post Partido.

Canal 6: Área de fuego a las 10:15 p.m. y, a las 10:30 p.m. habrá edición especial de 120 minutos por las plataformas digitales ya mencionadas.