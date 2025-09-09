Escrito por: Eduardo Troconis.

La Selección de Costa Rica disputa hoy su segundo partido de la ronda final de las eliminatorias mundialistas ante Haití. El duelo está programado para las 8:00 p.m. y marcará el debut en casa de los ticos en esta fase del clasificatorio.

El equipo dirigido por Miguel Herrera buscará enmendar el empate de La Sele ante Nicaragua el pasado viernes con un triunfo que sume confianza tanto a jugadores como a la afición.

Transmisión

Previa.

Canal 6 y Repretel.com: desde las 6:00 pm con todo lo que se vive previo al pitazo inicial en el Estadio Nacional. Podrá seguirlo en la web y en https://www.repretel.com/envivo-canal6/

Radio Monumental 93.5fm: desde las 7:30 p.m. con ‘120 minutos: Edición especial’ disponible por el Facebook live de Deportes Repretel y Deportes Monumental. Además, del Youtube de Deportes Grupo Repretel.

Partido.

Canal 6 y Radio Monumental por las plataformas ya mencionadas desde las 8:00pm.

Post Partido

Canal 6: Área de fuego a las 10:00 p.m. y a través de Radio Monumental: 120 minutos edición especial 10:30 p.m. por las plataformas ya mencionadas.