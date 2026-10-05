Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Costa Rica volverá a la competencia oficial hasta marzo de 2027, cuando la Selección Nacional busque un cupo en la Copa Oro 2027 y dispute un repechaje por uno de los siete espacios al torneo del área.

La Tricolor espera rival para el repechaje de la Copa Oro, el cual se definirá en una serie de ida y vuelta durante la fecha FIFA del 22 al 30 de marzo, con un rival aún por definir.

El rival se conocerá cuando se actualice el ranking de CONCACAF el 7 de octubre, con los mejores contra los peores, y el repechaje se jugará en una sede por definir en territorio norteamericano.