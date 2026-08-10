Costa Rica volverá a estar presente en el Desfile de las Rosas, uno de los eventos más emblemáticos de Estados Unidos, luego de que la banda de Zarcero recibiera la invitación para participar en la edición del 2028.

La agrupación zarcereña, reconocida por su trayectoria y calidad musical, representará al país en este importante evento que se realiza cada año en Pasadena, California, y que es transmitido a millones de personas en todo el mundo.

La participación de la banda de Zarcero es un motivo de orgullo nacional y una oportunidad para mostrar la riqueza cultural de Costa Rica en el ámbito internacional.