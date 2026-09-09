Costa Rica tiene más Airbnb que grandes ciudades en España, México y EE. UU.

Costa Rica tiene más Airbnb que grandes destinos como Nueva York, Barcelona y Ciudad de México, según el análisis del sector turístico nacional.

La cantidad de hospedajes creció más rápido que la llegada de turistas al país, lo que genera interrogantes sobre la saturación del mercado.

Mohammed Ávila, analista inmobiliario, recomienda que “se le viene competencia y eso se va a traducir en un a merma en sus ingresos porque va a tener que cobrar menos para después competir”.

El aumento de las plataformas de alojamiento ha transformado el sector turístico costarricense en los últimos años.