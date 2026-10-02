Costa Rica tendrá libre para fogueos la Fecha FIFA de noviembre

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Costa Rica tendrá libre la Fecha FIFA de noviembre para fogueos, después de prácticamente salvar la categoría en la Liga de Naciones con el 0 por 3 en Managua tras el triunfo ante Nicaragua.

Ese marcador le permite a la Sele permanecer en la Liga A de CONCACAF, aunque quedó fuera de los cuartos de final de la Liga de Naciones en ruta al Final Four, y dejó el arco en cero.

El calendario indica partido ante Haití el 4 de octubre a las 6 de la tarde en Tivaz por Canal 6, con posibles 2 fogueos en noviembre y repechaje en marzo de 2027 rumbo a Copa Oro en el país.