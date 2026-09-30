Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Costa Rica se acerca al millón de personas engripadas, ya que solo en la última semana los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social atendieron 18 mil consultas relacionadas con esta condición.

Además, hay más de 5 mil casos de personas afectadas con neumonía, infecciones respiratorias graves y COVID-19, lo que refleja la alta circulación viral en el país.

“Por ejemplo, la mayoría de los hospitales en este momento tienen una gran cantidad de pacientes con enfermedades respiratorias. Los hospitales pediátricos también están saturados y, aquí en el Hospital México, los adultos no se quedan atrás. Todavía tenemos circulación de SARS-CoV-2, rinovirus y otros virus respiratorios”, sostuvo la enfermera Krysta Marley.

En esta época del año, la circulación de virus respiratorios aumenta considerablemente, lo que genera una mayor demanda de servicios médicos en los centros de salud.