Costa Rica se acerca a exportar piña congelada a China

Costa Rica está próxima a iniciar la exportación de piña congelada hacia la República Popular China, luego de que el país cumpliera con los requisitos sanitarios exigidos por el mercado asiático, lo que ha llevado al Ministerio de Salud a fortalecer los controles de vigilancia e inocuidad alimentaria para garantizar la calidad del producto que será enviado al gigante oriental.

La apertura de este mercado representa un paso significativo para el sector agroexportador nacional, que ve en China un destino con alto potencial de consumo.

Las autoridades sanitarias trabajan en la implementación de protocolos estrictos que aseguren que la piña costarricense cumpla con las exigencias fitosanitarias y de trazabilidad requeridas por el país asiático.