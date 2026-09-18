Costa Rica registró la visitación más baja de turistas en agosto

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Costa Rica registró en agosto la visitación turística más baja desde la pandemia, con 171.000 viajeros, por debajo de los 178.000 de agosto del 2022. La caída del 6% respecto al año anterior se explica principalmente por la contracción del mercado estadounidense.

El descenso en la llegada de turistas se concentró en el mercado estadounidense, que se contrajo un 14% con 90.000 ingresos, unos 12.000 menos que un año atrás.

Esa reducción equivale a que dejaran de arribar unos 67 aviones Airbus A320 completamente llenos desde Estados Unidos. Solo por esa disminución de visitantes se estima una menor entrada de divisas cercana a los 20 millones de dólares.