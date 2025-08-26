Costa Rica registró las primeras muertes por impacto de rayo en 2025 cuando dos trabajadores fallecieron en una piñera de Huasco, cantón de Buenos Aires de Puntarenas.

El trágico suceso que ocurrió durante las labores de siembra mientras una fuerte tormenta eléctrica azotaba la zona.

Los hombres, de aproximadamente 40 años, perdieron la vida instantáneamente al recibir la descarga directa, mientras que cuatro compañeros más resultaron con quemaduras de consideración y fueron atendidos por personal de emergencia que llegó al lugar.