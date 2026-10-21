Costa Rica registra la tasa de mortalidad en carretera más alta de su historia

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El país registra la tasa de mortalidad en carretera más alta de su historia, según el análisis sobre este fenómeno.

El país atiende un accidente cada ocho minutos y, en los últimos trece años, los lesionados aumentaron un 175 % en las vías nacionales.

Walter Freer, miembro de la Cruz Roja, detalla que “hay mucho trauma, heridas abiertas, heridas internas, hay fracturas expuestas”.

Por su parte, las muertes en carretera crecieron más de un 70 % durante ese mismo período, de acuerdo con los datos expuestos en el informe.