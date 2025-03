En Costa Rica se registran entre 500 y 800 mordeduras de serpiente al año, según datos del Instituto Clodomiro Picado.

La mayoría de estos incidentes son causados por la serpiente terciopelo y ocurren en zonas rurales, principalmente entre personas que trabajan en la agricultura.

Por esa razón, el instituto brinda charlas sobre prevención y manejo en casos de envenenamiento, especialmente en los cantones con más casos.

“Es una víbora que puede crecer mucho y le gustan las zonas cálidas. Además, puede abrir mucho la mandíbula para efectuar una mordedura y tiene una tolerancia menor que el resto de las serpientes cuando se sienten molestadas”, explicó Andrés Zamora, del Instituto Clodomiro Picado.

La mayoría de estas mordeduras ocurren en las extremidades, como las manos y los pies. Este fue el caso de Ginette Araya, vecina de Sarapiquí, quien, a su corta edad de 10 años, fue mordida por una terciopelo.

“Me mordió tres veces y, cuando mis papás se dieron cuenta, se asustaron demasiado; yo también me asusté, era una niña. Me llevaron a una clínica de Río Frío, pero ahí no había el antídoto, se puede decir, y de ahí pasé al Hospital de Guápiles”, contó.

La tasa de mortalidad por mordeduras de serpiente en Costa Rica es baja debido al acceso a antídotos. Entre las recomendaciones de los expertos está no realizar torniquetes, inmovilizar la extremidad y trasladar a la persona inmediatamente a un centro médico.