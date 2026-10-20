Costa Rica realiza el primer implante de un marcapasos diseñado para estimular el sistema eléctrico natural del corazón

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Costa Rica realiza el primer implante de un marcapasos que imita el ritmo real del corazón, un procedimiento que busca preservar la función cardíaca a largo plazo en pacientes con frecuencias cardíacas muy lentas.

El Dr. Luis Diego Solís Solís, especialista en cardiología y electrofisiología cardíaca, explica cómo es este dispositivo que imita el ritmo real del corazón y cuál es la gran diferencia entre este nuevo procedimiento y la colocación de un marcapasos convencional.

El especialista detalla que la tecnología del nuevo electrodo puede conectarse directamente al cableado natural del cuerpo, ya que los marcapasos tradicionales duran entre dos, cinco o diez años y pueden debilitar el músculo del corazón por la contracción artificial, y cómo este nuevo electrodo previene ese deterioro a largo plazo.