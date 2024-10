En nuestro país, se requieren al menos 60 litros de sangre diariamente para abastecer a los hospitales, pero las reservas actuales solo alcanzan la mitad de esa cifra.

Cada 20 minutos, una persona necesita una transfusión, y la disminución de donantes ha agravado esta situación crítica.

Durante el año, el país necesita aproximadamente mil litros de sangre para mantener una reserva adecuada.

En el Banco Nacional de Sangre, se requieren alrededor de 120 donantes diarios, cifra que a menudo no se alcanza.

La población donante se compone en su mayoría de personas con tipo de sangre O positivo (50%), seguido de A positivo (25%), B positivo (15%), O negativo (7%) y AB (3%).

Sin embargo, la demanda en hospitales como el San Juan de Dios y el Hospital México no se satisface. Diariamente se transfunden alrededor de 50 unidades de sangre, pero en este momento, solo se han registrado entre 15 y 20 donantes.

El Banco Nacional de Sangre, que abastece a 31 hospitales, hace un llamado urgente a la población. La donación de sangre es un acto vital que puede salvar vidas.

Para donar, solo se requiere ser mayor de edad y presentar la cédula de identidad. Los horarios de donación son de lunes a jueves de 7 a.m. a 3:30 p.m., viernes de 7 a.m. a 2:30 p.m. y sábados de 8 a.m. a 1 p.m.