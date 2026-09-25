Costa Rica permanece en lista de EE. UU. por narcotráfico y expertos lanzan una advertencia

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Los Estados Unidos mantiene a Costa Rica entre su lista de principales naciones de tránsito o producción de drogas para el año fiscal 2027, según advierten expertos de la Universidad Estatal a Distancia (UNED)

El problema ya no se limita al paso de cargamentos por el territorio nacional, sino que entre las consecuencias señaladas están el reclutamiento de jóvenes, el lavado de dinero y la corrupción.

En ese sentido, Karen Jiménez Morales, encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, explicó que la inclusión de Costa Rica en la lista de Estados Unidos no representa una sanción ni significa que el país esté fracasando en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, señaló que evidencia la relevancia del territorio nacional dentro de las rutas internacionales de drogas.

Asimismo, los especialistas advierten que las disputas territoriales por la venta de drogas figuran entre los efectos de esta situación en el país.