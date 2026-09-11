¡Costa Rica, parada de gigantes viajeros! Animales recorren miles de kilómetros para llegar al país

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Un león marino apareció en Playa Flamingo y volvió a poner la atención sobre los animales que llegan a Costa Rica después de recorrer enormes distancias, algunos como visitantes ocasionales y otros, como las ballenas jorobadas, siguiendo rutas migratorias cada año.

Andrés S. Bräutigam explica que en tierra y en el mar, Costa Rica es escenario del paso de numerosas especies que buscan alimento, reproducirse o simplemente continuar su recorrido.

El especialista detalla que cada encuentro plantea una responsabilidad: no convertir la curiosidad en una amenaza para el animal, evitando errores frecuentes como tocarlos, alimentarlos, perseguirlos o tratar de devolverlos al agua, y recordando que la observación respetuosa es la mejor forma de ayudar.