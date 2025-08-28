Costa Rica ofrece refugio al salvadoreño Kilmer Armando Ábrego García, quien fue deportado por error desde Estados Unidos durante la administración Trump.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, envió una comunicación formal a la embajada estadounidense confirmando la disposición de recibirle una vez cumpla su condena penal actual por tráfico de personas.

Ábrego García se convirtió en símbolo de resistencia migratoria tras sufrir deportación express y torturas en el centro penal salvadoreño conocido como “El Cecot”.