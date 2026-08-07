Costa Rica logró dos medallas más en los Centroamericanos y del Caribe

Costa Rica sumó dos medallas más en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Iván Sibaja obtuvo la medalla de plata en lanzamiento de jabalina y rompió el récord a nivel centroamericano con un lanzamiento de 82,5 metros, una marca que lo coloca entre la élite mundial del atletismo.

El atleta nacional expresó que lograr pasar la barrera de los 80 metros era una meta pendiente que le permitió meterse entre los mejores del mundo y subirse al podio después de no haber ganado medalla en campeonato panamericano e iberoamericano.