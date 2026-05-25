Costa Rica llega a los 300 homicidios: Limón vive fin de semana sangriento

Costa Rica alcanzó los 300 homicidios en lo que va del año, con una concentración de la violencia este fin de semana en la provincia de Limón, donde se registraron cuatro asesinatos en los distritos de Siquirres, Batán de Matina y Pacuare Nuevo, según reportes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El caso más reciente ocurrió en Batán, Matina, donde un hombre de apellido Smith fue asesinado a balazos la madrugada del domingo cuando viajaba en motocicleta y fue interceptado por dos sujetos que también se desplazaban en moto y le dispararon en varias ocasiones, falleciendo antes de que llegara la Cruz Roja.

Otro hecho ocurrió a las 3:00 a.m. en Golí de Matina, donde un hombre de aproximadamente 31 años fue encontrado sin signos vitales con múltiples heridas de bala, mientras que en Pacuare Nuevo un joven de 22 años, fue atacado cuando circulaba en bicicleta y murió tras ser trasladado al Hospital Tony Facio Castro.

En Siquirres, un vecino encontró el cuerpo de un hombre tirado en la vía pública con varios impactos de bala.