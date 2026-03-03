Costa Rica lanzó recientemente campaña publicitaria que busca atraer a más turistas europeos

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Costa Rica presentó esta semana en la feria de turismo más grande del mundo, la ITB Berlín, su nueva campaña publicitaria “Empieza a vivir pura vida”, dirigida a captar la atención de viajeros de seis mercados europeos estratégicos.

Autoridades del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) explicaron que la iniciativa representa un cambio en la estrategia promocional, ya que por primera vez se unifica un mensaje para países como Alemania, España, Reino Unido, Francia y Suiza, aunque con acciones individualizadas para cada uno de ellos.

El concepto de la campaña se basa en transmitir a los potenciales visitantes algo que solo se puede encontrar en territorio costarricense: el “espíritu pura vida”, una esencia que según las autoridades “ni siquiera los ticos pueden explicar fácilmente, pero que está esperando por ellos”.