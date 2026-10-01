Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Costa Rica impulsa nuevas alianzas con los Estados Unidos en un contexto donde más costarricenses viajan cada año a ese país para realizar compras y conocer sus ciudades.

Estas alianzas buscan fortalecer los vínculos bilaterales en materia comercial y de movilidad entre ambas naciones.

“Buscamos acercar nuestras oportunidades a los profesionales del turismo de nuestro país. El evento permitió que los agentes de viajes conocieran nuevos destinos, productos y experiencias”, comentó Ana Mari Bordallo, presidenta de la Junta Directiva de Visit USA-Costa Rica.

Por su parte, Marcos V. Borges detalló que Estados Unidos es el principal mercado emisor de turistas hacia Costa Rica y un socio estratégico para el desarrollo del sector turístico nacional. “Al mismo tiempo, se mantiene como uno de los destinos favoritos de los costarricenses para viajar. Esta sólida relación turística de doble vía debe continuar fortaleciéndose”, sostuvo.

El incremento en los viajes de costarricenses hacia territorio estadounidense refleja la importancia de mantener relaciones fluidas que beneficien a los ciudadanos de ambos países.