Costa Rica estará presente en una competencia internacional de kartismo

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

El creador de contenido costarricense Germán Delgado, conocido como Rodezel, fue seleccionado para participar en Max vs 100, un desafío encabezado por el tetracampeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen.

La competencia se realizará el próximo 16 de septiembre en Silverstone, Inglaterra, y reunirá a 100 participantes de distintos países.

Rodocel representará a Costa Rica en esta competencia internacional de kartismo, un deporte de carreras en vehículos pequeños llamados karts.

El evento contará con la presencia de una de las grandes figuras del automovilismo mundial y se llevará a cabo la próxima semana.