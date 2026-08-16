Costa Rica estará bajo influencia de nueva onda tropical: Vea cuándo llega

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió un informe meteorológico, en cual destaca la llegada de una nueva onda tropical a Costa Rica. A lo largo del territorio nacional prevalencen las condiciones inestables y húmedas.

Los acumulados máximos de las últimas 6 horas se registran en el Caribe y la Zona Norte, con valores oscilando entre 10-50 mm, con máximos entre 70-110 mm en Cahuita, Limón y Talamanca.

Pronóstico del tiempo

“Para el Caribe y la Zona Norte continuarán las lluvias de forma recurrente durante lo que resta de la tarde y la noche, alcanzando intensidades fuertes de forma ocasional”, detalló el IMN.

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Se espera que las lluvias más intensas se presenten en el Caribe Norte y Zona Norte. Las lluvias presentes en las montañas alcanzarán sectores del Pacífico Norte y del Valle Central.

En el Pacífico Central y Pacífico Sur se pronostican aguaceros con tormenta durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche.

¿Cuándo llegará la nueva onda tropical?

Las lluvias se mantendrán este lunes, periodo en el cual estará transitando la Onda Tropical #33.

Advertencia

Advierten por la saturación de los suelos entre 90%-100% en las cuencas del Caribe y la probabilidad del aumento de las precipitaciones en esta vertiente.

El Pacífico Sur presenta saturaciones superiores al 85%.

Acá la publicación de referencia del IMN.