El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) realizó un aviso en donde detalló las condiciones que se esperan para las próximas horas, entre esas destaca la llegada de la Onda Tropical #38 a Costa Rica.

Los vientos alisios de intensidad moderada persisten sobre la cuenca del Caribe, favorecen la concentración de humedad en el sur de Centroamérica.

¿Qué condiciones se esperan para las próximas horas?

El pronóstico es que en las regiones del Caribe y la Zona Norte, durante la tarde se mantengan las precipitaciones.

Si se habla del caso de la vertiente del Pacífico, la región del Pacífico Sur presenta una alta probabilidad de aguaceros acompañados de tormenta eléctrica durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Valle Central

“En el Valle Central, las lluvias que se presentarán en la provincia de Limón se trasladarán hacia la región a través de la cordillera. Además, se prevén lluvias en la provincia de Cartago”, detalla el IMN.

¿Y cuándo llegará la nueva onda tropical a Costa Rica?

La onda tropical #38 cruzará este sábado, lo que mantendrá el patrón inestable el fin de semana en el país.

Puede revisar el aviso meteorológico aquí:

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