Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Costa Rica es la selección mejor ranqueada para el repechaje de Copa Oro, tras subir tres posiciones en el ranking de CONCACAF y colocarse como quinta por debajo de México, EE.UU., Canadá y Panamá.

Con esto, la tricolor se ubica como la mejor rankeada para el repechaje, lo que significa enfrentar al equipo de menor posición en el ranking de CONCACAF tras los juegos de noviembre.

Estos cambios obedecen a la también actualización del ranking mundial de la FIFA, donde Costa Rica perdió tres posiciones y se ubica ahora en la casilla número 54 de la clasificación mundial.