Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Costa Rica es el mayor consumidor de café de toda Centroamérica, con un promedio de cuatro kilos por persona al año. La bebida es la tercera más consumida del mundo después del agua y el té, y en el país reúne a más de 24 mil familias productoras.

Según datos del Instituto del Cafe de Costa Rica (ICAFE), el café costarricense se exporta principalmente a Estados Unidos, Bélgica y Alemania. Brasil es el mayor productor mundial, pero países como Colombia y Costa Rica destacan internacionalmente por la calidad de sus granos.

Las variedades más caras del mundo pueden llegar a costar más de un millón de colones el kilo y se producen en Tailandia e Indonesia. Estos granos se extraen del excremento de animales como elefantes.

En ese contexto el campeón nacional de barismo Darwin Valenzuela recomendó no hervir el agua para evitar extraer sabores amargos del café. El barista indicó que la temperatura óptima debe estar entre 92 y 94 grados centígrados, antes del punto de ebullición.

Valenzuela también sugirió no medir el café en cucharadas, sino por peso, para estandarizar la receta en casa. Estas recomendaciones las brindó durante la celebración del Día Internacional del Café.

El campeón se prepara para representar a Costa Rica en el mundial de barismo en Panamá con un grano geisha de Pérez Zeledón.