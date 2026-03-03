Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El país se posiciona este 2026 como uno de los países más caros para vivir en América Latina y el Caribe, según el índice de Numbeo.

Costa Rica

La base de datos colaborativa más grande del mundo sobre costo y calidad de vida, ubicó a Costa Rica como el tercero en el ranking de América Latina, solo por debajo de Puerto Rico y Uruguay.

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Posiciones

Los países que ocupan las primeras posiciones son:

Puerto Rico: 62.58

Uruguay: 55.58

Costa Rica: 52.87

Panamá: 45.54

México: 42.60

En contraste, países como Paraguay, Colombia, Bolivia y Brasil figuran entre los más accesibles para residir en la región.

Factos que influyen

El estudio refleja diferencias en precios, inflación y poder adquisitivo. Entre los factores que elevan el costo de vida en territorio nacional destacan:

Alta dependencia de importaciones

Menor competitividad

Infraestructura logística costosa

Impuestos elevados

El índice compara precios de productos, servicios básicos, transporte, restaurantes y entretenimiento.

Inflación

Aunque el país registra la inflación más baja de América Latina, la reducción de precios no se percibe de manera uniforme. Algunos bienes y servicios muestran rebajos, pero no ocurre lo mismo con todos los alimentos. Por ello, muchos costarricenses consideran que el costo de vida sigue siendo elevado.