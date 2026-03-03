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El país se posiciona este 2026 como uno de los países más caros para vivir en América Latina y el Caribe, según el índice de Numbeo.
La base de datos colaborativa más grande del mundo sobre costo y calidad de vida, ubicó a Costa Rica como el tercero en el ranking de América Latina, solo por debajo de Puerto Rico y Uruguay.
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Los países que ocupan las primeras posiciones son:
En contraste, países como Paraguay, Colombia, Bolivia y Brasil figuran entre los más accesibles para residir en la región.
El estudio refleja diferencias en precios, inflación y poder adquisitivo. Entre los factores que elevan el costo de vida en territorio nacional destacan:
El índice compara precios de productos, servicios básicos, transporte, restaurantes y entretenimiento.
Aunque el país registra la inflación más baja de América Latina, la reducción de precios no se percibe de manera uniforme. Algunos bienes y servicios muestran rebajos, pero no ocurre lo mismo con todos los alimentos. Por ello, muchos costarricenses consideran que el costo de vida sigue siendo elevado.
Tenemos una deflación, la cual se supone que es negativa, no quiere decir que el índice de precios finales al consumidor sea más barato. Esto quiere decir que los precios finales por costos de producción y otros factores pueden subir, destacó Juan Diego Sánchez, analista financiero.