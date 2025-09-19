Costa Rica alcanzó en 2025 una tasa de homicidios de 16,6 por cada 100 mil habitantes. El país se ubica como el séptimo más violento de Latinoamérica, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y organizaciones no gubernamentales.

Costa Rica y la tasa de homicidios en 2025

En pocos años, Costa Rica pasó de registrar 6 homicidios por cada 100 mil habitantes a casi 17. Este aumento refleja el impacto del crimen organizado y la violencia ligada al narcotráfico.

El ranking de países más violentos de Latinoamérica lo encabezan:

Ecuador : 38 homicidios por cada 100 mil habitantes

: 38 homicidios por cada 100 mil habitantes Venezuela : 26,2

: 26,2 Colombia : 25,4

: 25,4 Honduras : 25,3

: 25,3 Brasil : 21,1

: 21,1 México : 19,3

: 19,3 Costa Rica: 16,6

Guatemala (16,5) y Puerto Rico (15,3) siguen de cerca a Costa Rica en esta lista de violencia en la región.

La violencia dejó de ser noticia aislada

Hace algunos años, en Costa Rica un homicidio era un hecho esporádico. Hoy los asesinatos múltiples se reportan casi a diario.

Según expertos, el sicariato y la pertenencia a grupos criminales se convirtieron en una fuente de ingreso atractiva para jóvenes en situación de riesgo, lo que agrava el problema de seguridad.

Zonas más violentas de Costa Rica

Entre 2016 y 2024 se registraron 3.028 homicidios en Costa Rica. Los cantones más afectados son:

San José : 656 homicidios

: 656 homicidios Limón : 517 homicidios

: 517 homicidios Puntarenas : 351 homicidios

: 351 homicidios Alajuela: 343 homicidios

Estas cifras reflejan cómo la criminalidad golpea principalmente a las provincias costeras y al área metropolitana.