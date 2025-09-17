Costa Rica fue incluida en un informe del Departamento de Estado de EE. UU. que clasifica países clave en el tránsito y producción de drogas. Esto sitúa al país junto a naciones como Colombia, Ecuador y Afganistán.

¿Qué significa esto para el país?

El criminólogo Gustavo Cabezas advirtió en Noticias Repretel que la inclusión refleja un acto político y puede afectar la imagen internacional, el turismo y la inversión.

Costa Rica, explicó, es un país estratégico para el paso de drogas debido a sus costas extensas y recursos limitados de vigilancia, pero esto no implica que sea un estado cómplice.

Estar en esta lista evidencia la vulnerabilidad frente al crimen organizado y refuerza la necesidad de reforzar la seguridad y el control de drogas en el país.