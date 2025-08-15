Costa Rica enfrenta un déficit crítico de 600 oficiales de tránsito, según estudios de la Policía de Tránsito, que actualmente solo cuenta con presupuesto para incorporar 100 agentes nuevos.

Este vacío complica la atención simultánea de accidentes (como el reciente choque en Llano Grande de Cartago), la regulación del tráfico en eventos masivos y el control de caravanas motorizadas.

La flota vehicular creció en 300,251 unidades en la última década, saturando la capacidad operativa de los 1,200 oficiales activos.