La posibilidad de que los jóvenes accedan a una vivienda propia se convirtió en un sueño cada vez más lejano. Los altos costos de vida, salarios insuficientes y la falta de empleo golpean con fuerza a esta población, retrasando su independencia del hogar familiar.

Costa Rica lidera en jóvenes que aún viven con sus padres

Un informe del Balance y Tendencia del Sector Vivienda, presentado por el CEFIA, revela que Costa Rica es el país latinoamericano de la OCDE donde más jóvenes siguen viviendo con sus padres: un 60%. Le siguen Chile con 50%, México con 46% y Colombia con 35%.

Salarios bajos y créditos inaccesibles

Los testimonios de jóvenes reflejan la dificultad para optar por una vivienda, ya que los salarios no alcanzan para enfrentar el alto costo de los inmuebles ni las cuotas de los créditos. A esto se suma que el desempleo afecta en mayor proporción a la población joven, lo que impide demostrar capacidad de pago ante los bancos.

Especialistas advierten sobre la falta de opciones

Expertos señalan que incluso alquilar resulta complicado, debido a los elevados precios del mercado inmobiliario. Además, consideran necesario replantear políticas públicas que permitan a los jóvenes acceder a viviendas acordes con sus ingresos y estilos de vida actuales.

Un reto urgente para el país

La situación plantea un desafío social: sin oportunidades de empleo estable ni créditos accesibles, la independencia de los jóvenes se ve frenada, afectando su desarrollo personal y económico. Especialistas coinciden en que urge una reforma en materia de vivienda y trabajo para cerrar esta brecha.