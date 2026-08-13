Costa Rica destacará su riqueza cultural como invitado de honor en Folkuria 2026

Costa Rica será el País Invitado de Honor en Folkuria 2026, un festival internacional que reúne expresiones artísticas y culturales de distintas partes del mundo.

La participación costarricense destacará la música, la danza, el folclore y las tradiciones del país, como parte de una programación dedicada a celebrar la diversidad cultural y el intercambio entre naciones.

Folkuria 2026 se realizará el próximo 22 de agosto, a partir de las 4:00 p. m., en The Fillmore Miami Beach, con la participación de artistas internacionales y representaciones culturales de diferentes países.

El encuentro busca convertir un mismo escenario en un espacio de conexión entre culturas, resaltando la riqueza de sus tradiciones, expresiones artísticas e identidades.

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