Costa Rica deberá buscar como visitante seguir con vida en Liga de Naciones

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

La Selección Nacional deberá buscar como visitante seguir con vida en la Liga de Naciones, tras la dolorosa derrota 4-3 ante Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa.

El último triunfo de Costa Rica como visitante fue en junio del año anterior, lo que evidencia la dificultad que ha tenido el equipo para imponerse fuera de casa en los últimos meses.

El próximo compromiso de la Tricolor será este domingo ante Haití en Kingston, Jamaica, por la segunda fecha del Grupo A, donde el equipo dirigido por Fernando Batista está obligado a sumar para mantener sus aspiraciones de clasificación.